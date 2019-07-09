Çavdarhisar'da Judo ve Futbol Kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri için yaz tatili boyunca sürekli futbol ve Judo kurslarının başladığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Okullar tatil oldu. Yaz tatilinde de öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor, onların spor dolu günlerle tatillerini değerlendirmelerini sağlıyoruz. Yaz tatili boyunca ilçe futbol sahamızda sürecek futbol ve ilçe kapalı spor salonumuzda başlayan judo kurslarımıza yoğun katılım var. Hedefimiz ilçemizde var olan yetenekli sporcuları küçük yaşta tespit edip ileride ülke sporuna katkı sağlamaları için gerekli desteği sağlamak'' diye konuştu.