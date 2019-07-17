Çavdarhisarda kadınlar için ''Wellness'' kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde sağlıklı yaşam yolunu toplumlara sunmak için hayata geçirilen Wellness 1. Kademe kursu açıldı.

Esenlik anlamına gelen Wellness'ın sağlıklı yaşam yolunu toplumlara sunmayı amaçladığı belirtildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz kapalı spor salonunda kadınlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Wellness kursumuz devam ediyor. Kurum olarak yaz tatilinde kadınlarımızın da sporla sağlıklı yaşamaları için "wellness" kursumuza destek veriyoruz'' ifadelerini kullandı.