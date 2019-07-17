İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisarda kadınlar için ''Wellness'' kursu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde sağlıklı yaşam yolunu toplumlara sunmak için hayata geçirilen Wellness 1.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde sağlıklı yaşam yolunu toplumlara sunmak için hayata geçirilen Wellness 1. Kademe kursu açıldı.


Esenlik anlamına gelen Wellness'ın sağlıklı yaşam yolunu toplumlara sunmayı amaçladığı belirtildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz kapalı spor salonunda kadınlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Wellness kursumuz devam ediyor. Kurum olarak yaz tatilinde kadınlarımızın da sporla sağlıklı yaşamaları için "wellness" kursumuza destek veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.