Çavdarhisar'da kaza: 1 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Çavdarhisar - Emet yolunun 5. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Özer Uygun idaresindeki 34 LRE 77 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Öze Uygun yaralandı.
Yaralı Uygun, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis Ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.(YD-EFE)