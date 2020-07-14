İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar'da korona virüs denetimleri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde kahvehane ve çay bahçeleri Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında denetlendi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kahvehane ve çay bahçeleri Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında denetlendi.


Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Belediye Başkanı Halil Başer, ilçe kolluk kuvvetleri, sağlık personeli ve zabıta ekipleri, ilçede faaliyetlerine devam eden kahvehane ve çay bahçelerinde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdiler. Denetimlerde ilçe esnafına (Covid-19) ile mücadelede yapılması gerekenler, maske takmanın önemi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.