Çavdarhisar'da Meslek Yüksekokulu heyecanı

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Ağustos ayında 1 bölümle öğrenci alımına başlayacak olan DPÜ Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu hakkında açıklamalarda bulundu

Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak olan Çavdarhisar Meslek Yüksekokulumuz için Dumlupınar Üniversitesine tahsis edilen Tarım Lisesi Yurdu, üniversitemizin verdiği proje kapsamında düzenlendi. Yüksekokulumuz Ağustos ayında öğrenci alımına başlayacak. Şimdiden Çavdarhisar ilçemize hayırlı olsun'' dedi.