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Çavdarhisar'da öğrencilere eğitim

Çavdarhisar Mesleki Anadolu Lisesi ve Çavdarhisar Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere, “Sporda Saldırganlık, Şiddet, FairPlay ve Sporcu Ahlakı” konulu eğitim verildi.


Programda konuşmacı olarak Kütahya TÜFAD Başkanı, Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Acet yer aldı.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz ve TÜFAD Büro Sorumlusu Rıza Vançin, Arş. Gör. Onur Sarı'nın katıldığı programda Çavdarhisar Mesleki Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere, “Sporda Saldırganlık, Şiddet, FairPlay ve Sporcu Ahlakı” konularının önemi anlatıldı.

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