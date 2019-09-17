Çavdarhisar'da okul servisi şoförleri bilgilendirildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, okul servisi şoförleri için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetlerinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, eğitim öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarının sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Müdür Ginyas Kaya, "Servislerin ve şoförlerin uyması gereken mevzuatları anlattı., Kurallar trafik ekipleri ile birlikte takip edilecek. Öğrenci taşımacılığı alanında başta emniyet kemeri olmak üzere gerekli prosedürlerden asla taviz verilmeyecek'' diye konuştu.