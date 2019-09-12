Çavdarhisar'da okul ziyaretleri

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya ve Şube Müdürü Mücahit Sarıkaya, yeni eğitim öğretim yılı başlamasıyla birlikte ilçedeki okulları ziyaret etti.

Çavdarhisar Ortaokulu ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul idareci ve öğretmenleriyle bir süre sohbet eden Müdür Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ''İdareci ve öğretmen arkadaşlarıma yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin aileleri tarafından kendilerine emanet edildiğini belirterek işlerinin sadece kitaplarda yazılanları anlatmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda kaliteli bir insan, devletine ve milletine bağlı bireyler yetiştirmenin de görevleri olduğunu hatırlattık. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmen arkadaşlarımıza Çavdarhisar'da son dönemde düşük olan başarı oranının yükseltilmesi için özverili çalışmalarını istedik ve başarılar diledik'' ifadelerini kullandı.