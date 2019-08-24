Çavdarhisar'da 'Sesli Kütüphane' görme engellilere ışık olacak

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kütüphanede uygulanan görme engellinin yaşamına ışık tutmak için ''Sesli kütüphane'' hizmeti büyük takdir topluyor.

Çavdarhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi'nde, https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr adresinden Türkiye ve dünyanın her yerindeki görme engelli vatandaşlarımıza sesli kitap hizmeti sunulmaktadır.

Çavdarhisar ilçe kütüphanemizde de bu hizmetten yararlanılabilmektedir. Çavdarhisar ve çevre yöre halkımızdan bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.