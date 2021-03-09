Çavdarhisar'da sıkı denetim

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında iş yerlerine ve toplu ulaşım araçlarına Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gülmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Baykara, başkanlığında ilçemizde denetimler devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın Dinamik Denetim Modeli kapsamında ilçemizde Korana virüs denetimleri günün he saati devam ediyor. Salgınla mücadelede restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım yerleri denetlendi'' ifadelerini kullandı.