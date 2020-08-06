Çavdarhisar'da sivil denetim ekipleri de sahada

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde geniş kapsamlı Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, yaptığı açıklamada, ''Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına almış olan Korona virüs pandemi sürecinde bütün ülke sathında olduğu gibi ilçemizde de denetimlerimizi gerçekleştirmiştik. Gelinen bu süreç içerisinde Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı ile korona virüse karşı oluşabilecek rehaveti engellemek, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin almış olduğumuz tedbirlere dikkatli bir şekilde riayet etmelerini sağlamak ve bilinçlerini artırmak maksadıyla en kapsamlı denetimimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilçemizde yer alan lokantalar, restoranlar, kahvehane, kıraathane, dernek ve lokaller, cafeler, pastaneler, marketler, ulaşım araçları ve korona virüse davet çıkarabilecek sosyal ortamların denetimini en yüksek hassasiyetle yerine getirdik. Belediye Başkanımız Halil Başer, İlçe Kolluk Amirleri, Başhekimimiz, Daire Amirlerimiz ve görevlendirilmiş memurlarımız tarafından, denetim ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlere eşlik edilerek; vatandaşlarımızın salgın konusundaki dikkatlerini ve hassasiyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için alınan önlemlere tam anlamıyla riayet etmeleri, uymaları gereken maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı. İşletme sahipleri ile görüşülerek alınan tedbirlere aynı hassasiyetle devam etmeleri yönünde telkinlerde bulunuldu. Özellikle Kurban Bayramında ülke genelinde oluşan hareketliliğin etkilerini en aza indirmek için tedbirlere tam hassasiyetin son derece önemli olduğu vurgulandı, gerekli uyarılar yapıldı'' dedi.

"Daha dikkatli olmalıyız"

Akbulut, şöyle konuştu: "Kaymakamlığımız tarafından görevlendirilmiş sivil personel ve sivil kolluk memurları tarafından işletme yerleri ve mekanların, marketlerin ve vatandaşlarımızın kurallara riayet edip etmediği denetlendi. Korona virüse karşı uyulacak tedbirler konusunda hatırlatmalar yapılarak uyarılarda bulunuldu.Kaymakamımız ve beraberinde İlçe Jandarma Komutanımız, denetim ekiplerimizin köylerimizde faaliyet gösteren kahvehanelerde, toplu oturma alanlarında gerçekleştirmiş olduğu denetimlere eşlik ederek, işletme sahiplerine gerekli uyarı ve telkinlerde bulundu. Uyulması gereken kurallar hatırlatılarak, salgına karşı uyulması gereken tedbirlere yüksek bilinçle devam edilmesi belirtildi. Köylerimizde de yapılan anonslara devam edilmesi, 'Sağlık için hepimiz için' vurgusunun eklenmesi, vatandaşlarımıza belirli aralıklarla maske, mesafe ve temizlik kurallarının anonslarla hatırlatılması yönünde talimatlar verildi. Köylerde muhtarlarımıza ve köy imamlarımıza süregelen süreçte olduğu gibi vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet edip etmediğinin sıkı bir şekilde takibine devam edilmesi, görülen eksiklikler konusunda gerekli uyarıların yapılması, mükerrer ihlallerin oluştuğu durumlarda idari yaptırım aygıtlarının kullanılması için iletişim kanallarının sürekli kullanılabilir olması hususunda talimatlar verdi.''