İhlas Haber Ajansı

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Çavdarhisar'da su kuyularında kullanılan yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlanıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi köylerinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemin yaygın hale geldiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi köylerinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemin yaygın hale geldiği bildirildi.


Çavdarhisar AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yıldız, ilçeye bağlı Hacıkebir, Tepecik, Çamköy, Akpınar ve Efendi Köprüsü köylerinde su kuyularının elektriğini güneş panelleri ile karşıladıklarını, Hacımahmut ve Demiroluk köylerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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