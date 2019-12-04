Çavdarhisar'da ''Sürü yönetimi elemanı'' kursu sona erdi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılan ''Sürü yönetimi elemanı'' kursunun sona erdiği bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğümüz "Sürü yönetimi elemanı" kursumuz sona ermiştir. İş Güvenliği Uzmanı Süleyman Uzun'un verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden sonra kurs tamamlanmıştır. Kursumuzu başarıyla bitiren 74 kursiyerimizi tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.