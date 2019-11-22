Çavdarhisar'da ''Süs bitkileri yetiştiriciliği'' kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ''Süs bitkileri yetiştiriciliği'' kursu açıldı.

Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarım bölümü öğrencilerine yönelik açtığımız "Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" kursumuz başladı. Tarla ve bahçe branşı öğretmeni Emine Ülkar'ın eğitim verdiği kursta öğrenciler seralarda ortam hazırlamayı, harç hazırlamayı, fide yetiştirmeyi, çiçekleri gösterişli süs bitkileri yetiştirmeyi ve bitki zararlılarıyla mücadele etmeyi öğreniyor'' ifadelerini kullandı.