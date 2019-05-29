İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar'da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.


Kaza, Çavdarhisar-Kütahya yolunun 8, kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar'dan Kütahya istikamtine gitmekte olan Ramazan Lafçı yönetimindeki 61 K 14953 plakalı atık yüklü tır, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşi seride gecerek devrildi Kazada tır sürücüsü Ramazan Lafçı(46) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Kütahya-Çavdarhisar yolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı.


Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.