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Çavdarhisar'da trafik kazası:3 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Emet-Çavdarhisar yolu Ağarı köyü yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 43 AK 782 plakalı araç ile K.Ö. idaresindeki 03 VH 734 plakalı araç yol ayrımında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri A.K., K.Ö. ve 43 AK 782 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.Ö. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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