Çavdarhisar'da 'Yatak örtüsü' kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Yatak örtüsü' kursu açıldı.

Halk Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ''Çavdarhisar ilçemizde aile ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız kursları açıyoruz. Bu kapsamda kadınlara yönelik merkez binamızda açtığımız el sanatları alanı kursumuza ziyaret gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Talep gelmesi halinde kursumuzun süresini uzatıp, kadınlarımızın mesleği çok daha iyi olarak kavramasını istiyoruz. Kursiyerlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.