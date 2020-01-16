İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar'da 'Yatak örtüsü' kursu

Kütahya’nın Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Yatak örtüsü’ kursu açıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Yatak örtüsü' kursu açıldı.


Halk Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ''Çavdarhisar ilçemizde aile ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız kursları açıyoruz. Bu kapsamda kadınlara yönelik merkez binamızda açtığımız el sanatları alanı kursumuza ziyaret gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Talep gelmesi halinde kursumuzun süresini uzatıp, kadınlarımızın mesleği çok daha iyi olarak kavramasını istiyoruz. Kursiyerlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.