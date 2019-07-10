İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çavdarhisar'da yaz Kur'an kurslarına ilgi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yaz kuran kursları yoğun ilgiyle başladı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yaz kuran kursları yoğun ilgiyle başladı.


Açılan kursun 2 ay boyunca açık kalacağını dile getiren Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, ''İlçemizdeki 100. yıl İlkokulunda Elif-Ba kursumuz başladı. Bu kurslarımıza ilkokul ve ortaokul seviyesinde olan öğrencilerimiz geliyor. Kurslarımızda çocuklarımıza önce kısmi olarak öğrenebildikleri kadar Elif- Ba öğretiyoruz. Ondan sonra ilmihal bilgileri veriyoruz. Bir de Peygamber efendimizin hayatıyla alakalı siyer dersi veriyoruz. Peygamberimizin güzel ahlakını onlara anlatıyoruz. Çocuklarımız kuran ahlakıyla, İslam ahlakıyla, Peygamberimizin ahlakıyla yetiştirme gayesi maksadıyla bu kurslarımız açıldı ve devam edecek. Allah nasip ederse bu kurslarımız 2 ay sürecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.