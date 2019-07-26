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Çavdarhisar'da ''Yaz Spor Okulları''

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce atletizm, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında Yaz Spor Okulu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce atletizm, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında Yaz Spor Okulu açıldığı bildirildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, onları başarılı birer sporcu yapabilmek, onlarda spor kültürünün oluşmasında katkı sağlamak amacı ile ilçemizde toplamda 4 branşta 07-14 yaş grubu 50 sporcu adayımıza eğitim veriyoruz. Yaz Spor Okulları, eğitim dönemini tamamlayan çocuklarımız yaz dönemini sadece oturarak değil, spor faaliyetleri yaparak kendini geliştirip, hem beyinlerini hem de zihinlerinin gelişimlerine vesile olacaktır” dedi.

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