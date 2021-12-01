Çavdarhisar'da yol onarım ve stabilize çalışmaları

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Hacıkebir, Efeler, Çatköy ve Gökler köylerine ulaşımı sağlayan 16 kilometrelik grup yolunda alt yapı güçlendirme, onarım ve stabilize çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,” Çavdarhisar ilçemizin Hacıkebir köyünden başlayıp Efeler, Çatköy ve Gökler köylerine ulaşımı sağlayan 16 kilometrelik grup yolunda alt yapı güçlendirme, onarım ve stabilize çalışmalarına başlandı. Çalışmalar hızla devam etmektedir. Çavdarhisar ilçemizin 3 köyü, toplamda 6 köyü ilçe merkezine bağlayan yolda hedefimiz yüksek standartta bir yol yapmaktır. Köy muhtarlarımız ve köylü vatandaşlarımız çalışmalardan oldukça memnunlardır. Bütün ilçelerimizde programımız da olan yol, altyapı, üstyapı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Salgın döneminde ödenekleri azalmadan, artarak devam ettiren, bize bu kaynakları ayıran başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve milletvekillerimize köylülerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Planlama ve yapım aşamasında bizlere desteğini esirgemeyen Valimize, teknik ekibimize ve sahada çalışan tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yapım aşamasında yaşanacak sıkıntıları 'Her nimetin bir külfeti vardır' diyerek fedakarca göğüsleyen, köy muhtarlarımıza ve köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Bölgemize, köylerimize, ilçemize, ilimize hayırlı olsun” dedi.