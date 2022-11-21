Çavdarhisar'daki yangında 3 ev ve bir samanlık yandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Ağarı köyündeki yangında 3 ev ile bir samanlık yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sadık Acar'a ait evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine köyü çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevle, kısa sürede bitişikteki iki eve ve bir samanlığa daha sıçradı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında Sadık Acar'a ev ile kullanılmayan bitişikteki iki ev bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.