Çavdarhisar'lı öğrencilerden dünyaya gönül köprüsü

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Ortaokul öğrencilerinin Avrupa Birliği (Erasmus) Projesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Proje kapsamında yeni bilgiler edinmek ve farklı kültürleri tanımak için Çavdarhisar Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Recep Aksu ve Harun Ababa eşliğinde Macaristan ve Polanya'ya ziyaret gerçekleştirmişlerdi.

Aralarındaki bağı yıldır koparmayan öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında diğer ortak ülkeler (İtalya, Macaristan, Polonya ve Sicilya) öğrenci ve öğretmenleri ile video konferans yoluyla görüntülü görüşmelerini gerçekleştirdiler.

Görüntülü video konferans görüşmesinde öğrenciler sohbet edip birbirlerine yeni yıl şarkısı söyleyerek şimdiden yeni yıllarını kutladılar. Projenein devam edeceği ve ilgili ülkelerin öğrencilerinin Çavdarhisar'ı ziyaret edip, Çavdarhisar'ın turizm alanında dünyada tanıtılması için gönül elçisi olacakları bildirildi.(YD-EFE)