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Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Kütahya Amatör Lig B Grubu’nu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Amatör Play-off maçlarını oynamaya hak kazanan Çavdarhisarspor, oyanadığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak Süper Amatör Ligi için adım attı.

Kütahya Amatör Lig B Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Amatör Play-off maçlarını oynamaya hak kazanan Çavdarhisarspor, oyanadığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak Süper Amatör Ligi için adım attı.


Tavşanlı Karakova stadında oaynan maçta Tavşanlı Beyköyspor'u da geçen Çavdarhisarspor, Süper Amötör ligine çıkma yonunda bütük avantaj yakaladı.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamda, ''Kulübümüz yönetim ve futbolcularıyla çok iyi bir hava yakaladı. Çavdarhisar halkı takımını yürekten destekliyor ve bir üst lige şampiyon olarak çıkacağından emin. Play off larda oyanadığımız ilk iki imaçı kazandık. Bizi yalnız bırakmayan memleketimizin güzel insanlarına, büyük taraftarımıza çok teşekkür ederiz'' diye konuştu

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