Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Kütahya Amatör Lig B Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Amatör Play-off maçlarını oynamaya hak kazanan Çavdarhisarspor, şampiyonluk kupasını aldığı ilk maçını Muratlıspor'u 4-0 gibi net bir skorla yenerek kazandı.

Çavdarhisar Kaymakmı Miraç Akbulut, Belediye Başkanı Halil Başer ve taraftarların katıldığı törenle Amatör Lig B Grubu'nu şampiyonluk kupasını aldı.

Çavdarhisar Kulübü Başkanı Halil Günay, yaptığı açıklamada, "Çavdarhisar Spor Çavdarhisar'ın önemli bir değeridir. Bizler bu değer için bugüne kadar elimizden ne geliyorsa yaptık. Bizi yalnız bırakmayan İlçe halkımızın desteği gücümüze güç kattı. Bizim bu mücadelemizde Belediyemiz, Kaymakamlığımız hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Başta Sayın Kaymakamımız Miraç Akbulut ve Belediye Başkanımız Sayın Halil Başer'e çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu birlik ve beraberlikle Çavdarhisar Spor'u hak ettiği yer olan Süper Amatör ligine çıkarmaktır'' dedi.