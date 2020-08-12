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Çavdarhisarspor yeni başkanı Ferit Ağaoğlu oldu

Kütahya Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Çavdarhisarspor’da yeni başkan ve yönetim kurulu belli oldu.

Kütahya Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Çavdarhisarspor'da yeni başkan ve yönetim kurulu belli oldu.


Çavdarhisarspor kulübü Başkanı Ferit Ağaoğlu seçilirken yönetim kurulu üyeleri Celalettin Dalkılınç, Mustafa Kırçayır, Ferhat Demir, Ahmet Ayyıldız, Taner Sarı ve Mevlüt Berber'den oluştu.


Yeni Başkan Ferit Ağaoğlu yaptığı açıklamda, ''Çavdarhisarspor hak ettiği başarıları kısa zamanda elde edecektir. Taraftaramızın bize olan maddi ve manevi desteği ile kulübümüzü başarıdan başarıya taşımak en büyük görevimizdir'' dedi.

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