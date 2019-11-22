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Çerkes köyüne spor salonu müjdesi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, Koopreratif Başkanlığı’nın katkılarıyla inşaatına başlanan spor salonunun, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tamamlanması için müjdeli haberin verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, Koopreratif Başkanlığı'nın katkılarıyla inşaatına başlanan spor salonunun, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tamamlanması için müjdeli haberin verildiği bildirildi.


Çerkes köyü Kiçir Muhtarı Rauf Buhan, “Yapımına başladığımız spor salonu inşaatının tamamlanması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir AK Parti Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile gerçekleşen istişare sonucu, spor salonunun en kısa sürede tamamlanması için görüş birliğine varıldı. Hayırlı olsun" diye konuştu.


Sporseverler, "Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.

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