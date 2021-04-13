Çerkez köyüne Gençlik Merkezi

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kiçir köyüne Gençlik Merkezi binası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kiçir Köyü Muhtarlığı işbirliğiyle yapımına 2020 yılında başlanan ‘Gençlik Merkezi inşaatının tamamlandığı belirtildi. Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan “ 365 bin TL yaklaşık maliyeti olan Gençlik Merkezi'ne kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından yakın bir tarihte resmi açılışı yapılacak olan Gençlik Merkezi'nde, gençlerimize Çerkez kültürüyle Çerkezceyi de öğreteceğiz. Bu eserin köyümüze kazandırılmasında katkısı ve emeği olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Simav Kaymakamlığı'na, İl Genel Meclisi üyelerine ve Ak Parti Simav İlçe Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz” dedi.