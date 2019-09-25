İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevik'ten Başkan Alim Işık'a veda

Polis başmüfettişliğine getirilen İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a veda ziyaretinde bulundu.

Polis başmüfettişliğine getirilen İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a veda ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İçişleri Bakanlığının Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile polis başmüfettişliğine getirilen Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, yeni görev yerinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.