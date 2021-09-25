İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ceviz toplarken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesi Samrık köyünde çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesi Samrık köyünde çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.


Samrık köyünde oturan Süleyman Zengin (66), bahçesindeki bulunan ceviz ağacına çıkarak ceviz topladığı esnada fenalaşınca aşağı indi. Bir süre sonra kendini iyi hissedince tekrar ceviz ağacına çıkan Zengin, ağacın tepesinde rahatsızlandı ve yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.


Süleyman Zengin'in cenazesi Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.