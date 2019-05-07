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Çevre temizliğinde örnek proje

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesinde, çevre temizliği projesi uygulaması başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesinde, çevre temizliği projesi uygulaması başlatıldı.


Beldenin içi ve çevresinde başlatılan projeye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Naşa Belde Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, yaşadıkları çevrenin daha temiz olmasını arzuladıklarını ifade etti. Yavuz "Başlattığımız çevre temizliğini geleneksel hale getirerek, her vatandaşın kendi çevresini temizleme sorumluluğunu başlatıyoruz. Belediye temizlik ekiplerimizin desteği ile, çevre bilincini oluşturmak için bir farkındalık oluşturduk. Beldemizi yaşanabilir temiz bir çevreye kavuşturuyoruz” dedi.

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