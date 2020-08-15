Çevreci balıkçılardan ‘Yakala bırak' uygulaması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanındaki krater gölünde sportif balıkçılık yapan amatör balıkçılar ‘Yakala bırak' uygulaması ile büyük takdir topladı.

Amatör balıkçılar Murat Yoluç, Cemal İncekulak ve Volkan Yüksel, hobi olarak avladıkları balıkların görüntülerini çekip kilolarını tarttıktan sonra boyutuna bakmaksızın geri bırakıyor. ‘Yakala bırak' tekniğiyle olta balıkçılığına 5 yıl önce başlayan 'Gediz Carp Team' ekibi, Türkiye genelinde yapılan olta balıkçılığı yarışmalarına katılarak, amatör ve sportif balıkçılara örnek olduklarını ifade ettiler.

10 kilo ağırlığındaki aynalı sazan balığını göle geri bırakan Murat Yoluç (33) “Sürdürülebilir avcılık için ‘Yakala bırak' tekniğine devam” dedi.

Yakaladığı balıklara zarar vermeden doğaya geri bırakan çevreci Cemal İncekulak (31) ise, ‘Yakala bırak' tekniğinin huzur verici bir uygulama olduğunu ifade ederek, yakaladığı tüm balıkları göle geri bıraktı.

Son yıllarda çok fazla sayıda amatör ve sportif balıkçının az sayıda balık için rekabet ettiği, bu yüzden ‘yalaka bırak' tekniğinin yaygınlaşması gerektiği belirtiliyor.