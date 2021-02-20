Çevreci gençlerden yaban hayatına yem desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde çevreci gençler, 2 bin 72 metre yüksekliğindeki Eğrigöz Dağı'nda, yaban hayvanları için yem bıraktı.

Yaban hayatını korumak amacıyla Örencik Eğrigöz Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği üyeleri, bölgede yemleme çalışmaları başlattı. Örencik köylülerinin gözü gibi koruduğu yaban hayvanları ve kuşlar için, Eğrigöz Dağı'nın belirlenen noktalarına kurutulmuş yonca ve kuş yemleri bırakıldı.

Çevreci Mustafa Akçakaya, zorlu kış şartlarında aç kalan yaban hayvanlarını beslemek için, Eğrigöz Dağı'nın yüksek kesimlerine yem bıraktıklarını ifade etti. Akçakaya, “Daha önceleri olduğu gibi, bundan sonra da soğuk ve karlı kış günlerinde yem bırakmaya devam edeceğiz. Bu bölgede faaliyete hazırlanan altın madeni işletmesine izin verilmemesini ümit ediyoruz. Çünkü burada yaşayan yaban hayvanlarının yanı sıra köyümüzde yaşayan insanların da hayatı tehlikeye girecek” dedi.

Eğrigöz Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Korkunç, “Doğamızda yaşayan kızıl geyik, vaşak, oklu kirpi, tavşan, tiki ve domuz gibi yaban hayvanlarının, bu zorlu kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için yem dağıtmaya geldik. İlk durağımıza yemleri bıraktık. Bir sonraki noktamız olan, bin 500 rakımdan daha yukarı bölgelere de yiyecek bırakacağız. Yaban hayatını korumaya yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olan çevreci gençler, köy halkından büyük takdir topladı.