Ceyda Çetin Erenler: "Ecdadımızı tanıdıkça daha büyük başarılara imza atacağız

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Tarihimizden aldığımız güçle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize giden yolda Türk kadını; dirayetiyle, başarısıyla yetiştirdiği akıllı ve vicdanlı evlatlarla Hayme Ana'nın ruhunu şad etmeye devam edecektir" dedi.

Erenler, Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, "Devlet Ana'' olarak da bilinen Hayme Ana için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde bu yıl 738. düzenlenen Hayme Anayı Anma ve Göç Şenliklerine katıldı.

Erenler, yaptığı açıklamada, "26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız'ın beraberinde Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun zaferine bir kez daha şahit olmak, o kahramanlık ruhu yaşamak adına Muş, Malazgirt ve Ahlat'ta Malazgirt Zaferimizin 948'nci yıl kutlamalarını gerçekleştirdik.Bugün de o açılan kapıdan girerek Aral'dan Domaniç'e yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik kutlu bir yürüyüşün ardından 600 yıllık bir Cihan Devleti'nin temellerini Söğüt ve Domaniç'te atan Kayı Boyunun Hayme Anası'nın ebedi istirahatgahındayız.Tarihin can bulduğu kadim şehir Kütahyamız'a kuruluşun ve kurtuluşun başkenti diyoruz. Nasıl ki Osmanlı'nın temelleri burada atıldıysa, 30 Ağustos Zaferi ile de vatanımızın düşmandan kurtuluşu ve yıkılan bir devletin küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetimiz'in kuruluşu, bu kutlu topraklarda gerçekleşmiştir. 6 asır boyunca sınırları binlerce kilometreye dayanan bir imparatorluğa sahip olsak da ilk yurdumuz, kalbimizin attığı kıymetli varlığımız bu topraklardır. Tarihi yalnızca okuyarak öğrenemeyiz, o tarihin yazıldığı toprakları tanımamız, o topraklara kanlarıyla can veren ecdadı anlamamız, bunun için de havasıyla, suyuyla o kahramanlık ruhunun yeşerdiği coğrafyayı görmemiz lazım" diye konuştu.

"DAHA BÜYÜK İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

Türkiye olarak daha büyük başarılara imza atacaklarını kaydeden Ceyda Çetin Erenler, "Hayme Ana'nın Hakk'a yürüdüğü 1281 yılından bugüne 738 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu şenlikler tarihimize, kültürümüze, milli ve manevi değerlerimize ne denli güçlü bağlarla bağlı olduğumuzun tüm dünyaya ilanıdır.Hayme Ana'nın torunları olarak, muhteşem medeniyetimizin kalbinin attığı bu kutlu toprakları tanımak isteyen, köklü tarihiyle gurur duyan tüm vatandaşlarımızı misafir etmekten her zaman onur duyarız. Ecdadımızı tanıdıkça daha büyük işlere, daha büyük başarılara imza atmak için kendimizde daha çok kuvvet bulacağımıza yürekten inanıyorum. Sesimizi çıkarmaya, hakkımızı savunmaya korkar olduğumuz bir dönemde tüm dünyaya büyük bir medeniyetin varisi güçlü bir devlet olduğumuzu haykıran; Dünya Lideri Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli eşi Hanımefendi Emine Erdoğan'ın destekleriyle kadınlarımız artık toplumun her alanında daha kuvvetli.Şahsım da Hayme Ana'nın izinden gitmeye çalışan bir Türk kadını olarak; Kütahyamız'ın Cumhuriyet tarihindeki ilk kadın milletvekili olma onurunu yaşatan siz değerli hemşehrilerimin ve kadınlarımızın her daim yanlarında olmaya gayret edeceğim" şeklinde konuştu.

"DEMOKRASİ VE EKONOMİDE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"

Hayme Ana'nın minnet ve şükranla anıldığını ifade eden Milletvekili Erenler, "Tarihimizden aldığımız güçle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize giden yolda Türk kadını; dirayetiyle, başarısıyla yetiştirdiği akıllı ve vicdanlı evlatlarla Hayme Ana'nın ruhunu şad etmeye devam edecektir.Hayme Ana'dan bugüne istiklal ve istikbalimiz için yaptıkları fedakarlıklarla abideleşen tüm kadınlarımızı rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyorum. Rabbim bizlere onların cesaretinden, vatan, millet aşkından nasiplenmeyi lütfetsin. Makamları Ali, mekanları cennet olsun.Bir gül goncası gibi toprağa düşen kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahraman ecdadımızın, Oğuz Kağan'dan Ertuğrul Gazi'ye, Fatih'ten Ulu Hakan Cennet-Mekan Abdulhamit Han'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün devlet adamlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokraside ve ekonomide güçlü Türkiye ideali için yürüttüğümüz mücadelenin sembolü; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet ilkesi etrafında tek yürek olan milletimizle, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.Hayme Ana'nın sonsuzluğa seslendiği Beylik otağını kurduğumuz şu yaylalar, artık son durağımız, son konağımız olsun" ifadelerini kullandı. (EFE-)