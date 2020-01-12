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Ceyda Çetin Erenler: "Seyitömer Termik Santrali tekrar faaliyete geçecek, takipçisiyiz"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, 1 Ocak günü kapatılan Seyitömer Termik Santrali’nin işçileriyle bir araya geldi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, 1 Ocak günü kapatılan Seyitömer Termik Santrali'nin işçileriyle bir araya geldi.


Termik Santralinin tekrar faaliyete geçmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve kendilerinin de bu işin takipçisi olduklarını bildiren Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Seyitömer Termik Santralinde, işçi kardeşlerimizle bir araya gelerek, hem işçilerimizin mağduriyet yaşamaması hem de çevre yatırımlarının hızla bitirilmesinin takipçisi olduğumuzu kendilerine ilettik. İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, işverenimiz Tahir Çelik ve Sendika Başkanımız Eşref Erden de aynı minvaldeki açıklamaları çalışanlarımıza yaptılar. Santrallerin bir an önce faaliyete tekrar geçirilmesi hususunda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bizler de konunun takipçisiyiz. Bu süreci; ilimizin menfaatine sonuçlanması ve daha iyiye daha güzele ulaşmamız için birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

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