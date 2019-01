Ceyda Çetin Erenler: Yeni fikirler üretirken, hizmetin en güzelini sunmaya devam edeceğiz

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, "Siyaset gönül işidir, siyaset; insana dokunarak onun iç halini kendinde görerek ona göre bir çözüm yolu bulma işidir" dedi.

AK Parti Kütahya adaylarının tanıtım toplantısında koruşan Erenler, "Siyaset gönül işidir, siyaset; insana dokunarak onun iç halini kendinde görerek ona göre bir çözüm yolu bulma işidir. Belediyelerimiz insanlarımızın ve coğrafyamızın temel ihtiyaçlarının karşılandığı, hizmetin, doğrudan milletimizle buluşabilmesinin en önemli köprüsüdür. Kütahya, belediyecilik anlamında tüm beldeleriyle ve ilçeleriyle yeni gelişen şartlara göre konum belirleyerek ülkemizin nadide illerinden biri olmaya devam edecektir. Her yeni günde yeni bir proje, yeni bir fikir üreterek hizmetin en güzelini sunmaya devam edeceğiz. Biz, büyük bir ülkeyiz, biz binlerce yıllık tarihinden aldığı güçle mazisi şanlı bir milletiz. Biz her zaman olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminden de esir olmayan yüce Türk milletiyiz. Tek bir hemşehrimiz kalmasın ki elini sıkmamış olalım, tek bir kardeşimiz kalmasın ki derdini dinlememiş olalım, tek bir hane kalmasın ki kapısından girmemiş olalım, çok çalışmamız gereken, gönülleri fethetmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ak parti kadroları, ak gençler, ak kadınlar işte buradalar ve hazırlar.AK Parti, gelecek demektir, ak parti hizmet demektir, ak parti biz var demektir. Şehircilik alanında yeni projeler geliştirecek olan ak belediyelerimiz, örnek şehir Kütahya anlayışı içinde çalışacak, Kütahya'nın jeopolitik konumunun sağladığı kolaylıklardan istifade ederek kültürel değerlerimiz, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi, tarım ve sanayiye dayalı faaliyetlerimizi öne çıkaracaktır. Bizim hizmet anlayışımız, hedefimiz, çabamız, mücadelemiz Kütahya'mızın liyakatli ve özveri ile yönetilmesi, değerlerinin öne çıkarılmasıdır. Şahsım adına da, her projenin takipçisi olacağıma söz veriyorum. Kütahya'mız için 'haydi Bismillah' diyerek 31 Mart gecesi il belediye başkanlığımız olmak üzere 12 ilçe ve 15 belde başkanlıklarının tamamını alıp, AK Parti'mizi yeni bir zafere taşıyacağımıza canı gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.