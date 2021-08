Ceyda Çetin Erenler'den kadın girişimcilere destek ziyareti

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Simav'da faaliyet gösteren ‘Eynal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyarette bulundu.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Simav AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak ile birlikte, Simav'ın kadın girişimcilerini ziyaret ederek her platformda destek olacaklarını belirtti. Erenler, “Simav'a has lezzetlere emek veren maharetli kadınlarımızla yufka açtık. Kooperatifimizde meşhur Simav tarhanası, her derde şifa kızılcık tarhanası, mineralli su ile yoğrulan eşsiz Yağıllar köyü baklavası, bol cevizli 40 kat yapılan ev baklavası, jeotermalli serada üretilen ünlü Eynal domatesiyle yapılan salça ve soslar, kozalak reçeli, ak kiraz reçeli ve daha pek çok lezzetli ürün hazırlanıp işlenerek, ülkemizin dört bir köşesine ulaştırılıyor. Üreten ve emeğini kazanca dönüştüren kadınlarımızın her daim yanındayız” dedi.

Simav Eynal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Kabak, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e ziyareti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.