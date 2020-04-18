Ceyhun, Başkan Işık'ı ziyaret etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Belediye Başkanı Alim Işık’a iadeyi ziyarette bulundu.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Belediye Başkanı Alim Işık'a iadeyi ziyarette bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti heyetine nezaketlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Korana virüs (Covit-19) süreci değerlendirildi.