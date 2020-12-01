İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceyhun: İlk günkü aşkla, durmak yok yola devam"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti’nin güven ve istikrarın partisi olduğunu ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti'nin güven ve istikrarın partisi olduğunu ifade etti.


Telekoferans yöntemiyle düzenlenen İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ceyhun, "AK Parti, kurulduğu günde olduğu gibi, bugün de umudun partisidir, güvenin partisidir, istikrarın partisidir. 'İlk günkü aşkla durmak yok yola devam' diyerek seçilen İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ile ilk Toplantımızı, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Rabbim bizleri hayırlı hizmetlere vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.