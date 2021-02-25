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Ceylanların yolda yiyecek arayışı kameraya yansıdı

Hisarcık-Simav karayolu Gölcük bölgesinde iki ceylanın yol kenarında yiyecek arayışı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Simav ilçesinden Hisarcık ilçesi istikametine seyir halinde olan bir araçta bulunan Mustafa Güler, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası bölgesine geldiklerinde yol kenarında iki ceylanın yiyecek aradığını görünce o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ceylanları şaşkınlıkla izleyen Güler, daha sonra araçtan inerek ceylanların orman içine kaçışlarını da görüntülemeye devam etti.

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