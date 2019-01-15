Cezaevi firarileri yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevi firarisi 2 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları bir apart dairede yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı T Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumundan önceki gün firar eden hükümlüler Oğuz B. ve Mustafa Kadir Y.'nin, bir apart dairede saklandıklarını belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 firariyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.