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Cezaevi firarileri yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevi firarisi 2 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları bir apart dairede yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevi firarisi 2 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları bir apart dairede yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı T Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumundan önceki gün firar eden hükümlüler Oğuz B. ve Mustafa Kadir Y.'nin, bir apart dairede saklandıklarını belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 firariyi yakaladı.


İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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