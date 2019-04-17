Cezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın yakalanması için özel ekip kurduğu cezaevi firarisi şahıs bindiği şehirler arası otobüste kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce Bozüyük Açık Cezaevi'nde cezasını çektiği esnada firar eden K.Ü. (31) 6 yıl sonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu Uşak iline gitmek için Gediz Yenikent beldesi İbrahimkahya Mahallesi yakınlarında binmiş olduğu otobüste yakalandı. 14 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ü.'nün sık sık İbrahimkahya köyünde bulunan ailesini ziyarete geldiği istihbaratını alan jandarma ekipleri firari şahsı ve ailesinin evini takibe aldı. Şahsın dün sabah Uşak iline gideceği bilgisini alan ekipler İbrahimkahya Mahallesi yakınlarında bulunan duraktan 500 metre ileride pusu kurarak şahsın bindiği otobüsü durdurdu. Otobüste jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Ü.'nün üzerinden F.C.K.'a ait nüfus cüzdanı çıktı.

Şahıs jandarmada yapılan sorgunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.