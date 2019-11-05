Cezayir University Aboubekr Belkaid yetkilileri Kütahya'da

Cezayir University Aboubekr Belkaid yetkilileri, kütüphane çalışma metodolojisini öğrenmek, üniversitedeki iyi uygulamaları kendi kurumlarına aktarmak amacıyla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, konuklara DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, Şube Müdürü Ahmet Aksu, kütüphaneciler Ayşe Nur Dölek, Fatma Nur Yaban, Bekir Delice ve bilgisayar işletmeni Mustafa Zafer Cirit tarafından kütüphanenin uygulamaları ve hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

3 gün süren eğitim kapsamında üniversite, kütüphane, kataloglama sistemi, abone olunan veri kaynakları, iki üniversite kütüphanelerinin benzer ya da farklı yönleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ayrıca Kütahya'daki tarihi mekanlar, Ahmet Yakuboğlu Müzesi ve il müzeleri, şehir kütüphaneleri, Yazma Eserler Kütüphanesi ziyaretleri gerçekleştirildi.