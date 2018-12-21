Chinara, 'Eyvah' isimli single çalışması ile geliyor

Müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan genç ve güzel yetenek Chinara, müzik çevrelerini kısa sürede etkisi altına alacağı ilk single çalışması ‘Eyvah'ı müzikseverlerle buluşturdu.

İlk single çalışması ‘Eyvah' isimli şarkısını çıkaran güzel şarkıcı Chinara, klip çalışmalarını da bitirerek tüm dijital platformda, tvlerde ve radyolarda yerini aldı. Melodi Müzik bünyesinde çıkardığı şarkının; sözü Ayşe Birgül Yılmaz'a, müziği Ruhin İsmayılov'a ve düzenlemesi Ruhin İsmaılov ve Engin Şenocak'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen yaptı.

1989 Azerbaycan doğumlu olan Chinara, aile de 4 çocuktan 3.sü. Tam bir aslan burcu olduğunu söyleyen Chinara; tuttuğunu kopardığını, hayallerini hep gerçekleştirdiğini ve müziğe olan tutkusunun onu en iyi yerlere getireceğini her fırsatta dile getiriyor.

Müziğe olan ilgisinin 6 yaşında keşfettiğini söyleyen Chinara, “Annem küçük yaşlarda bile müziği ne kadar sevdiğimi hep anlatır. Müzikle uyuyup, müzikle eğlenirmişim. Bu yönümü okul hayatıma başladığımda keşfetmeye başladım. Tüm müsamerelerde yer almaya, şarkı söylemeye başladım. Lise çağlarındayken okulda “Yeni Yıldız” adında bir program yapıldı. Tabi ki bir müzik tutkunu olarak hemen katıldım ve bin 500 kişilik yarışmada ilk 10'a girdim. Bu bana bir işaretti ve yoluma müzikle devam etmek istedim” dedi.

Boş zamanlarında yeni trend ve hit şarkıları takip ettiğini söyleyen Chinara, şarkı sözleri de yazdığını ve bestelediğini söyledi. (EFE)