CHP' den AK Partiye geçen Rasim Daşhan yüzde 53.72 ile yeniden başkan

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 2018 yılı Ekim ayında törenle AK Partiye geçen Şaphane CHP belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti ile girdiği il seçimde Şaphane halkından her 2 kişiden birinin oyunu alarak büyük başarı elde etti.

Ben özüme döndüm sözüyle AK Parti'ye katılan ve daha sonra AK Parti'den Şaphane Belediye Başkanı adayı gösterilen Rasim Daşhan, yüzde 53.72' lik oy oranıyla en yakın rakibine yüzde 15'lik fark atarak seçimi kazandı.

Şaphane'yi yeni bir dönemin beklediğini belirten Rasim Daşhan, ''AK Parti ilçe Başkanım Murat Çakır, kadın kolları,gençlik kolları, İl genel meclisi ve tüm arkadaşlarımızla Şaphane için gece gündüz çalışacağız. Bizlere gösterilen bu güvenin layık olacağız. Bu süreçte şahsıma gösterilen güven ve ilgiden dolayı tüm Şaphane halkına sonsuz teşekkürler. Şaphane her ferdi ile birdir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden ilçemizin gelişimi için hep birlikte çalışacağız'' ifadelerini kullandı.