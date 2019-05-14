CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı istifa etti

Sarı, konuyla ilgili açıklamasında, 24 Haziran seçimleri sonrasında sosyal medya hesaplarından şahsına ve il yönetimini hedef alan yıpratıcı saldırılar propagandalar yapıldığını ifade etti. Sarı, “Gelinen bu noktada göreve devam etmemin kendime, aileme ve partime zarar vereceği düşüncesiyle görevimden il yönetim kurulu toplantısında yol arkadaşlarıma teşekkür ederek istifa ettim" dedi.

Makamların gelip geçici olduğunu dile getiren Makbul Sarı, "Kütahya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde mahalle, ilçe, il delegeliği, il yönetimlerinde il sekreteri, il başkanlığı görevlerinde bulundum. Halen kurultay delegesiyim. Benim için CHP bir davadır. Bizim partimiz CHP bir dava partisidir. Bizim için makamlar, mevkiler muhakkak olabilir ama hepsinin sonu vardır. Biz makamlardan, koltuklardan bir şeyler almak için değil bir şeyler vermeye talip olanlarız. Mühim olan davamızın uğrunda memleketimize, partimize, partililerimize, yurttaşlarımıza, özellikle gelecek kuşaklara hizmet edebilmek bizim asli vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

CHP Kütahya İl Başkanlığı'na önümüzdeki günlerde yeni bir atama gerçekleştirileceği belirtildi.