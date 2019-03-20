Çiçeklerle karşıladılar

Kütahya Huzurevi sakinleri, Domaniç Hisar İlkokulu'nda çiçekler ile karşılandı.

Domaniç Hisar İlkokulu ve Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucu 18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle Huzurevi sakinleri Domaniç'e davet edildi.

Hisar İlkokulunda düzenlenen programda minik öğrenciler ziyaretçilerini çiçekler ile karşıladı. Okulda yapılan programda, şiirler okundu, tiyatro gösterileri sunuldu. Minik öğrencinin zeybek oyunu Huzurevi sakinleri tarafından büyük alkış aldı.

Hisar İlkokulu Müdürü Zekai Kara burada yaptığı konuşmasında, “Yaşlılar Haftası genellikle her sene yapıyoruz ama kâğıt üzerinde olmasın, biraz öğrencilerimiz için farkındalık olsun istedik. Kesinlikle bu programı yaparken yaşlılara karşı acıma duygusu değil. Acıyarak yaklaşmasınlar size merhamet ederek yaklaşsınlar istedik. Merhamet etmeden yaklaşırlarsa o amacına ulaşmıyor. Merhamet ile yaklaşırsa hem sevgi duyuyor hem saygı duyuyor. Amacımız çocuklarda buydu. Değerler eğitimi kapsamında kaybolmuş o eski değerlerimizi kazandırmak istiyoruz. Bu yüzden katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederim” dedi.