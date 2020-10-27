Çiftçilere 75 ton Macar Fiği tohumu dağıtıldı

Çubukiçi Köyü'nde düzenlenen dağıtım törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ile İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, bazı daire müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Bitkisel ve hayvansal üretimin tarımsal faaliyetlerin temel dinamikleri olduğunu belirten Vali Ali Çelik, çiftçilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvansal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılması için birçok destek faaliyeti yürütüldüğünü söyledi.

Destek faaliyetleri kapsamında Kütahya'daki çiftçilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde 600 bin TL tutarında 75 ton Macar Fiği tohumu teslim edileceğini kaydeden Vali Çelik, “Üretimden yana tavır alıyor, almaya da devam edeceğiz. Tarımsal üretime destek olmak için İl Özel İdaremizin bütçesinden bu yıl yaklaşık 2,5 milyon TL kaynak ayrıldı. Destekler her yıl artarak devam edecek. Beklentimiz ve duamız; artan üretimle birlikte kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması. Tarımsal üretimin her alanında çiftçilerimizin gayretine ihtiyacımız var. Sizlerin yol göstericiliği bizim için çok önemli” diye konuştu.

Kütahya'nın yem bitkileri üretiminde yakaladığı ivmeden mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Çelik, “İlimizde 2017'de 5 milyon, 2018'de 6,5 milyon TL olan yem bitkileri destekleme miktarı 2019 yılında 14,5 milyon TL'ye yükselmiş durumda. Bu da bize ilimizin yem bitkileri üretiminde ciddi bir ivme kazandığını gösteriyor. Bu ivme bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

Macar Fiği tohumunun bölge coğrafyası için en uygun seçim olduğunun da altını çizen Vali Çelik, çiftçilere bereketli bir üretim yılı diledi.