Çiftçilere 'bireysel sulama sistemleri' anlatıldı

Kütahya İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Çavdarhisar ilçesi Zobu köyünde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında, '15. Etap Bireysel Sulama Makine ve Ekipmanların Hibe Desteklemeleri' ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gülmez, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Gökkaya, muhtarlar, üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Ziraat Mühendisi Elif Irgat tarafından 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteklemeleri için gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartlar, başvuru süreci ile sulama makine ve ekipmanların kapsam ve tanıtım sunumu yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, 2019 yılı bireysel sulama sistemleri desteklemelerinden çiftçi ve yatırımcıların en yüksek düzeyde yararlanmasını istediklerini söyleyerek, modern bireysel sulama makine ve ekipman sistemleri hibe programından faydalanmak isteyen yatırımcıların 01 Mart 2019 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvuru yapabileceklerini belirtti.

Şeker pancarı üretiminin Kütahya için büyük önem taşıdığını da ifade eden İl Müdürü Kurt; özellikle şeker pancarı üretimini artırmayı hedeflediklerini belirterek, münavebeli üretim yapma ve üreticilerimizin yerel projeler ile münavebede gelir getirici yeni ürünler ile desteklenmesi hususunda çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.