Çiftçilere hibe ve destek bilgisi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiftçiler için toplantı düzenlendi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü olarak IPARD II 5.Başvuru Çağrı İlanı tanıtım faaliyetleri kapsamında Tavşanlı ilçesinde tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısı Tavşanlı Ziraat Odası Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, TKDK il koordinatörü Ahmet Yazar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel, Ziraat Odası Tavşanlı Başkanı İsmail Akpınar, çiftçiler, yatırımcılar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı kapsamında TKDK il koordinatörü Ahmet Yazar gerçekleştirilen projelerden ve IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında desteklenecek olan sektörlerden ve hibe tutarlarından bahsetti.

Gerçekleştirilen sunumun ardından soru cevap kısmına geçildi ve toplantı sona erdi.