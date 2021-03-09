Çiftçiye bin 300 adet ücretsiz kestane fidanı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan kapama kestane bahçesi projesi kapsamında, çiftçilere bin 300 adet ücretsiz kestane fidanı dağıtıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen kestane fidanı dağıtım törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi üyeleri, Belde Belediye Başkanları ve çiftçiler katıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2 yıl boyunca emek verilerek hazırlanan kapama kestane bahçesi projesinin onaylandığını belirtti. Tokdemir, “Simav'da ilk defa, çiftçilerimize ait arazilerde kapama kestane bahçeleri oluşturuyoruz. Demirciköy, Ahmetli, Yeniköy ve Öreyler'deki toplam 130 dekar alanda kurulacak olan kestane bahçelerinde üretim artacak. Simav kestanesi sadece ormanda değil, çiftçimizin kendi arazisinde de yetiştirilecek. Dal ve kök kanserine dayanıklı marigoule ve maraval çeşitleriyle verim artacak” dedi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, hazırlanan projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kestane üreticilerine hayırlı kazançlar diledi.